اعرف إزاى تختار السمك وتشتريه.. جولة فى أكبر وأشهر حلقة بالسويس.. فيديو لايف

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الأنصاري للأسماك بمحافظة السويس للتعرف علي طرق الشراء واللأسعار، وشهد سوق الأنصاري اقبال متوسط من المواطنين، وتنوعت الأسماك الموجودة بالسوق.

وحدد التجار بأسواق السويس "الأنصاري والنموذجي" الأسعار على النحو التالي، " 220 جنيه جمبري أزاز سويسي كبير و 300 جنيه جمبري أزاز جامبو و 120 جنيه سمك خنزيره بلاط كبيرة و 60 جنيه سمك لوت قناة و 75 جنيه سمك سهلية و 120 جنيه سمك حارت و 90 جنيه سمك دراك و 90 جنيه سمك كليماري و 80 جنيه شخرم قناة و100 جنيه سمك قاروص قناة و 65 جنيه سمك دينيس قناة و 200 جنيه سوبيا و 120 جنيه سمك جحا و 60 جنية سمك بلاميطة و 40 جنيه صدف سويسي ".

وأكد بكري أبوالحسن، نقيب الصيادين بالسويس، أنه يوجد توافر الأسماك بأسواق السويس، والصيد مستمر بمياه خليج السويس، خاصة مع زيادة الإنتاج السمكي.

وأكد غريب طه ، تاجر أسماك بسوق الأنصاري بالسويس، أن الإقبال على شراء الأسماك حاليا، متوسط، في محافظة السويس.

وأشار رمضان فرج، تاجر أسماك، إلى أن أسعار الأسماك حاليا مناسبة، وأن الصيد المتواصل يجعل الأسعار مستقرة داخل أسواق أسماك السويس.