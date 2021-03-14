أخبار مصر.. تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة لأول مرة تنفيذا لقرار الرئيس

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها موافقة مجلس الدولة على تعيين المرأة قاضية بالمجلس، للمرة الأولى، تنفيذا لقرارات الرئيس السيسي، وإعلان الرئاسة توجيه البنك المركزي بإطلاق برنامج تمويل عقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3 %، على 30 سنة، فضلاً عن تقارير سياسية، واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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مارس أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 30 مارس الجارى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة المعادى تبلغ من العمر 7 سنوات، وذلك أمام الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة.

القوى العاملة تعلن بدء إلغاء نظام الكفيل و10 حقوق للعمالة الوافدة بالسعودية

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الصحة: 77.1% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

أكدت وزارة الصحة والسكان بلوغ نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 77.1% بعد تسجيل 146803حالة تعافى من الفيروس، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه يتم الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت ايجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وزيرة التضامن: نسبة إلحاق أطفال الأسر المستفيدة تكافل وكرامة بالمدارس بلغت 99%

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج التربية الأسرية يستهدف 3.4 مليون أسرة من تكافل وكرامة والتى تقودها شبكة كبيرة من الرائدات الاجتماعات، والتى تبلغ 2400 ومكلفات الخدمة العامة ويبلغ عددهم 4500 وكذلك الأطفال المسجلين فى الحضانات وأسرهم وذلك من خلال المدرسات والمشرفين المدربين على التعامل مع الأطفال وتوصيل المعلومات الصحيحة لهم.

غدا سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 26 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الإثنين، ارتفاع طفيف بحرارة الجو، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء، وحار جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

مجلس الدولة يعين قاضيات لأول مرة تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية

بادر مجلس الدولة، بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، فى اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

وزير الخارجية: على المجتمع الدولى وضع حقوق الإنسان الفلسطينى على رأس أولوياته

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن العلاقات بين الدول دائما ما تكون قائمة على عدم التدخل فى الشئون الداخلية والبعد عن التوتر والصراع العسكرى، قائلا: "نمارس سياسة متزنة والتوترات والصراعات بالمنطقة تفرض علينا أعباء مثيرة وإضافية"، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لاستئناف عملية السلام فى الأراضى الفلسطينية، مؤكدا أن تلك قضية محورية للدولة المصرية التى تعمل على التواصل مع طرفى الصراع من أجل إيجاد حل سلمى.

صوبات الخير المجانية مصدر رزق لمتضررى كورونا بالوادى الجديد.. قصة 16 صوبة مصنوعة من جذوع النخيل المتهالكة لإنتاج الخضروات بقرية المعصرة فى الداخلة.. بدأت بفكرة طرحها المحافظ وأنجزها شباب القرية.. فيديو وصور

لم يستسلم شباب قرية المعصرة بمحافظة الوادى الجديد، لموجات كورونا التى ضربت العالم وأغلقت الأنشطة التجارية والخدمية وقرروا تنفيذ رؤية طرحها المحافظ اللواء محمد الزملوط، فى إحدى زياراته التفقدية للقرية، وهى تنفيذ مشروع إنتاجى لصالح الشباب على أن يكون مشروعا منتجا ويحقق دخلا متزايدا لصالح المتضررين من تبعات جائحة كورونا.

وزيرة الثقافة: مجلس الوزراء وافق على عودة المعارض والأنشطة بنسبة حضور 50%

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق على إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكل الجهات المعنية.

الكينج محمد منير : أقدم أغنية جديدة فى مسلسل "الاختيار 2"

انتهى النجم محمد منير من تسجيل أغنية واحدة فقط لمسلسل "الاختيار 2" من إخراج بيتر ميمي، وقال لـ"اليوم السابع": الأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات، وربما أقدم أغاني أخرى للمسلسل، لكنى حتى الآن لم أسجل إلا هذه الأغنية".

مجلس النواب يوافق نهائيا على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة بقيمة 2 مليار جنيه.. يهدف للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من جائحة كورونا.. وتحفيز النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج بالهيئات الاقتصادية

وافق مجلس رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وينص المشروع فى مادته الأولى على فتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ.

وزير الخارجية: شركاؤنا كثيرا ما يغفلون إيجابيات حققتها الدولة فى حقوق الإنسان

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العالم يشهد اهتماما متزايدا بشأن حقوق الإنسان، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "حقوق الإنسان تهمنا قدر كل المهتمين بها، وهناك جهود تبذلها الدولة من خلال تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان من أجل التنسيق لكيفية تجاوز أى سلبيات والارتقاء بمدى تمتع المواطن المصرى بحقوقه".

إصابة محمد هاني في مران الأهلي الأول بالكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

تعرض محمد هاني ظهير أيمن الأهلي للإصابة بجرح في الرأس خلال مران فريقه الأول بالكونغو اليوم الاحد، بعد تدخله في كرة مشتركة مع أحد زملائه. وتدخل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي لعلاج اللاعب وإجراء خياطة في رأسه باكثر من غرزة.

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم الفاتح) مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى.

شكرى معلقا على بيان حقوق الإنسان: نمارس نفس الحق تجاه الدول فى إطار الآليات الأممية

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية تمارس حقها فى متابعة أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف الدول، والتركيز على أى تجاوزات، معلقا على بيان المجلس الدولى لحقوق الإنسان قائلا: "لنا نفس الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان فى الكثير من الدول لتأثيره المباشر على المصريين بالخارج، والتكافؤ فى إطار توظيف الآليات الأممية لدى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة".

الحكومة: 6 ملايين جنيه لتوسعات مدارس فى مناطق جبلية ووديان بجنوب سيناء

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة.

واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على الموقف التنفيذى الخاص بعدد من المشروعات السياحية الجارى إقامتها، حيث أشار المحافظ إلى معدلات تنفيذ تلك المشروعات، وتداعيات أزمة فيروس كورونا عليها، مطالبًا بمد مهلة التنفيذ لهذه المشروعات بما يسمح لأصحابها من الانتهاء منها خلال سنة، لافتا إلى المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لعودة الحركة السياحية.

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج تمويل عقارى جديد لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولى البنك.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %.

مجلس الدولة يعين قاضيات لأول مرة تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.. 5 ضوابط لنقل العضوات للمجلس.. الحصول على ممتاز أو جيد جداً في الليسانس ودبلومين للدراسات العُليا.. وخلو الملف من الجزاءات الأبرز

في خطة تنفذ لأول مرة في التاريخ القضائي لمجلس الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، فقد بادر مجلس الدولة فوراً بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.