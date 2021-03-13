وكيل زراعة دمياط: تحويل 726 فدانا من الرى بالغمر إلى الرى الحديث

وأضاف أنه تم تنفيذ مشروع أحياء البتلو، وتم إعادة الاستغلال الأمثل للأصول من إقامة مشروعات داخل ديوان المديرية وكذلك داخل الإدارات الزراعية من إقامة مناحل وصوب إنتاج خضار وإنتاج شتلات فاكهة وزينة وإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة كمزرعة الإنتاج الداجنى بناحية الركابية وعزب العرب والتابعين للتعاون الزراعى وزراعة مساحة 3 أفدنة كانت مبورة ، وخطة لزيادة المساحة التى سيتم زراعتها قطن هذا العام عن المساحة المستهدفة لما تشهده المحافظة من تقدم فى الزراعة الأن، وايضا تشجيع المزارعين على زراعة القمح على مصاطب خاصة أن مساحة القمح زادت وتخطت عن المساحة المستهدفة هذا العام.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بدمياط أنه تم عقد تدريب عملي لمستخدمي الجمعيات بمشروع كارت الفلاح، حيث تم التاكد من ايجادة المتدربين على أداء الوظائف والمهام المطلوبة على المنظومة والتأكيد على ضرورة الإستعداد التام لاعتماد دورات العمل المميكنة الجديدة وباحترافية عالية.