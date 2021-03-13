اليوم السابع
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وزير الشئون الدينية بباكستان: الدول الإسلامية فى حاجة لخطة موحدة لمواجهة التطرف

السبت، 13 مارس 2021 01:01 م
وزير الشئون الدينية بباكستان: الدول الإسلامية فى حاجة لخطة موحدة لمواجهة التطرف الشيخ نور الحق قادرى وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان فى باكستان
كتب على عبد الرحمن

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قال الشيخ نور الحق قادرى وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان فى باكستان، إن ما نحتاج إليه لحل مشاكلنا والتعايش السلمى فى مجتمعاتنا هو الحوار، والذى يمكن لنا به أن نصحح الكثير من المفاهيم، وفى عصرنا الجديد يلزم لكل علمائنا هذا الحوار، فنحن جميعا نعيش فى مجتمع واحد إنسانى.
 
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى "حوار الأديان والثقافات"، الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشاركة أكثر من 35 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش أكثر من (30) بحثًا، ويهدف إلى ترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان.
 
وتابع قادرى: "الأمر الواضح أن مقابلة العنف لا يحدث منه إلا العنف ومقابلة الكراهية بالكراهية لا يتبعها إلا كراهية، والأديان لا تحتاج إلى الحوار بل معتنقي الأديان يحتاجون للحوار وجميع الأديان جاءت لخدمة الإنسان وكل دين يدعو لصناعة الحياة لا يدعو لصناعة الموت".
 
وأضاف الشيخ نور الحق قادرى وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان فى باكستان:" نحتاج أن تكون لكل الدول المسلمة خطة واحدة تواجه صناعة الموت الذى تنتهجه الجماعات المتطرفة".
 
 
 
 

مؤتمر حوار الأديان

حوار الأديان والثقافات

الأوقاف

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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