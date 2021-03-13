رئيس البرلمان العربى: الحوار بين الأديان يحتاج لتكاتف جهود جميع المؤسسات

كتب ـ على عبد الرحمن

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالمؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بعنوان "حوار الأديان والثقافات"، مؤكدا أنه يأتى تلبية للدعوة التي أطلقها وتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـخطاب الكراهية والتطرف ونشر قيم التسامح والحوار.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى " حوار الأديان والثقافات"، الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشاركة أكثر من 35 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش أكثر من (30) بحثًا، ويهدف إلى ترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان.

وأكد العسومى، أن تعزيز لغة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة ليست مسئولية المؤسسات الدينية فحسب، ولكنها مسئولية تشاركية تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات التعليمية والتربوية الإعلامية والتشريعية، مشددا على أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار البرلماني في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، ويعتبره المدخل الصحيح لتعزيز التواصل فيما بين الشعوب وبعضها البعض.

وأضاف العسومى، أن الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، أصبح محل اهتمام حقيقي لدى قادة الدول العربية، مشيداً بالمبادرات التي ترعاها قيادات جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، كنماذج عربية مضيئة في هذا المجال.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن ثقافة الحوار وقيم التسامح لا تعني بأي حال من الأحوال تقبل الإساء إلى الأديان ورموزها المقدسة تحت دعاوي حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى وثيقة الإخوة الإنسانية الموقعة بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، كنموذج يُحتذى به في هذا الشأن.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره للجهود الملموسة التي تقوم بها المؤسسات والقيادات الدينية في مصر لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة، مشيدا بالمبادرة التي أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لإنشاء مركز دولى للحوار، مؤكداً استعداد البرلمان العربي للتعاون مع هذا المركز.