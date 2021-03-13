وزير الشؤون الدينية بباكستان: الأزهر يقود جهودا عالمية لمكافحة التطرف

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت بمشيخة الأزهر، وفدًا باكستانيًّا برئاسة الدكتور نور الحق قادرى، وزير الشؤون الدينية بباكستان.

قال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر لا يدخر جهدًا فى خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، وأن تنسيق الأزهر وتعاونه مع مختلف المؤسسات والهيئات الدينية وعلماء الدين على مستوى العالم يخدم قضايا المسلمين ووحدتهم وترابطهم ويدعم نشر الرسالة الصحيحة للإسلام، مؤكدًا أهمية العمل المشترك بين علماء الدين من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات ومواكبة التحديات، مع ضرورة العمل على ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش السلمى واحترام الرموز والمقدسات الدينية.

من جانبه، عبر وزير الشؤون الدينية الباكستانى عن تقديره الشديد لما يقوم به الأزهر من قيادة جهود عالمية فى مجال الحوار بين أتباع الديانات ومكافحة الغلو والتطرف، من خلال هيئاته العلمية والتعليمية ومبعوثيه وخريجيه خارج مصر، وأن باكستان تحرص دائمًا على الاستفادة من فتاوى علماء الأزهر وخصوصًا الفتاوى التى تعالج القضايا المعاصرة، مشيرًا أن الوزارة أعدت كتابًا عن التعامل بين المسلمين وغير المسلمين وتستعد لعرضه على الأزهر وترجمته إلى العديد من اللغات، فى إطار نشر وترسيخ مبادئ التعايش السلمى واحترام الآخر.