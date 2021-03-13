اليوم السابع
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السبت، 13 مارس 2021 07:42 م
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وزير التجارة السودانى يعلن عن اتفاق مع الجانب المصرى بخصوص تصدير الماشية

السبت، 13 مارس 2021 07:40 م
وزير التجارة السودانى يعلن عن اتفاق مع الجانب المصرى بخصوص تصدير الماشية على جدو وزير التجارة والتموين السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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أعلن وزير التجارة والتموين السودانى على جدو، عن إبرام اتفاق مع الجانب المصرى على فتح تصدير الماشية للشركات السودانية دون احتكار لأية جهة شريطة أن تقوم الشركات المصدرة بتحويل حصيلة الصادرات لبنك السودان، مشيرا إلى إيقاف الشركات التى لا تلتزم بتحويل عائد الصادرات.

وقال وزير التجارة والتموين السوداني، فى تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إنه تم الاتفاق مع الجانب المصرى على تحويل العملات الحرة عبر البنوك المصرية إلى السودان على أن يقوم البنك المركزى المصرى بتوجيه البنوك التجارية كافة بإجراء تحويلات العملات الحرة للمصدرين وغيرهم، بما يتيح عدم الربط بين حصيلة الصادرات وسداد فواتير الاستيراد منها، مشيرا إلى أن سفارة السودان بالقاهرة ستقوم بمتابعة تنفيذ إجراءات التحويلات البنكية للعملات الحرة.

وأضاف جدو، الذى رافق رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، فى زيارته إلى القاهرة، أنه تم الاتفاق خلال اجتماعه مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع على تدريب الكوادر ومباحث التجارة والتموين السودانية فى مصر، وذلك عبر دفعات مستمرة بالتنسيق مع السفارة المصرية بالخرطوم.

 


وزير التجارة السودانى

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مصر

تصدير الماشية

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