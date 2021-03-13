نائب رئيس جمعية رجال الأعمال: انتعاش مبيعات الشركات العقارية فى أول شهرين 2021

كتب هانى الحوتى

قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري يشهد انتعاش في حجم المبيعات بشكل لافت في أول شهرين من عام 2021، بدليل أن شركات التطوير العقاري الكبرى المدرجة بالبورصة المصرية حققت مبيعات ضخمة خلال الفترة الماضية، وهذا دليل على ضرورة تنشيط الاستثمار في القطاع العقاري لإنشاء مشروعات جديدة لاستيعاب الطلب والزيادة السكانية، وفي الوقت نفسه تشغيل المزيد من العمالة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.

أضاف "فوزي"، لـ"اليوم السابع"، أنه رغم زيادة المبيعات مازال هناك تحدي يواجه المطورين العقاريين وهو سرعة إصدار تراخيص المشروعات، والتي تتأخر لفترات طويلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى التحسن الكبير في سرعة إصدار القرار الوزاري بإنشاء المشروعات، إلا أن التراخيص خاصة من الأجهزة المحلية مازالت تأخذ وقت طويل.

أشار فتح الله فوزي، إلى أن جمعية رجال الأعمال تكثف جهودها في إعداد أول "كتالوج" لفرص الاستثمار العقاري المتاحة في مصر يضم الفرص الموجودة بشركات القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، للترويج لها خارجيًا من خلال مجالس الأعمال المشتركة سواء العربية والأجنبية، بهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر تساعد فى زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وسرعة تنفيذ المشروعات العقارية وتدعيم خطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق العقارية المصرية وأبرزها ارتفاع الطلب في ظل الزيادة السكانية الضخمة سنويًا، والحوافز التي تتيحها الدولة للاستثمار الأجنبي.

وحول شكاوى من اتجاه بعض الشركات لنظام "كاش باك"، قال "فوزي": إن كافة الشكاوى المتعلقة بتنظيم سوق العقاري تختفي بشرط إقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين، مضيفًا أن القانون مازال في البرلمان، ولم يتم مناقشته حتى الآن، ومع سرعة بدء المناقشات وتفعيله سوف يساهم بشكل كبير في تنظيم السوق العقاري.