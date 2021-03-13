مصرع سائق وإصابة طفل وعامل فى حادث تصادم بجرجا سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

لقى سائق توك توك مصرعه، بينما أصيب عامل وطفل على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة جرجا، على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين دراجة نارية مركبة توك توك، وسيارة ملاكى تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى جرجا العام، تم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين بقسم الإستقبال تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز جرجا ووجود متوفى ومصابين، وتم الدفع بقوات إدارة تأمين الطرق، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامة طنطاوى، وكيل الفرع، والرائد عزت سليمان، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.

انتقل اللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب، ومأمور وضباط المركز، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك قيادة عامل 15 سنة ويقيم دائرة مركز البلينا إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة .

نتج عن الحادث وفاة قائد التوك توك وإصابة مرافقيه كل من عامل 18 سنة وطفل 3 سنوات ويقيمان دائرة مركز البلينا بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي جرجا العام.

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي ويقيم دائرة مركز البلينا قررا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.