مصدر أمنى: لا صحة لشائعة الإخوان باستيلاء شرطى على 6 ملايين جنيه من مواطنين

كتب محمود عبد الراضي

كشف مصدر أمنى عدم صحة ما أذاعه أحد برامج القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية نقلاً عن أحد المواقع الإخبارية متضمناً مجموعة من الوثائق والصور تزعم تورط أحد رجال الشرطة وآخر بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبلغ 6 ملايين جنيه خلال عامى 2012، 2013 عبر وسطاء قاموا بإيهام المواطنين بقدرتهم على توفير وحدات سكنية مدعمة لهم بإحدى المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية.

وأكد أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بالخبر المشار إليه، حيث أمكن تحديد الشخصين الوارد ذكرهما بالخبر، وتبين أنهما محبوسان حالياً على ذمة إتهامهما فى العديد من القضايا، ومعروف عنهما سابقة انتحالهما الصفة ومنها صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين.