مستشار الرئيس للصحة: لقاح كورونا آمن 100% ويمنع المضاعفات الخطيرة

إبراهيم حسان

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، المصريين بشأن لقاح كورونا فى مصر، قائلا: "اطمئن الناس بشدة أن هذه التطعيمات آمنة 100% وأجريت عليها العديد من التجارب الإكلينيكية السريرية".

أضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن لقاحات كورونا ليس لها آثار جانبية شديدة أو حادة تمنع تلقى التطعيم، مردفا: "اللقاح يقلل انتشار المرض بين الأشخاص والأفراد ويمنع المضاعفات الخطيرة أو القاتلة نتيجة هذا المرض".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن المتاح عالميا من لقاح كورونا ليس كافيا، لأن الدول التى تنتج هذه اللقاحات استحوذت لنفسها على أكبر قدر ممكن منها، متابعا: "الإقرارات التى يمضي عليها الراغبين فى تلقى لقاح كورونا، أدى إلى إحجام الناس عن التطعيم باللقاح، لاسيما وأن اللقاحات انتجت بما يسمى بتسجيل طوارئ وعاجل وليس تسجيل نهائى".

وأكمل مستشار الرئيس للصحة: "فى ناس كتير جدا عايزين يتطعموا وناس تانية متخوفه من التطعيم وهذا ليس فى مصر فقط ولكن فى كل دول العالم، أنا أتابع يوميا مع دول العالم وأجد أن هذه ظاهرة عالمية، لأننا نتعامل مع وباء لم يكن موجودا قبل ذلك.. ويجب علينا أن نطمئن الناس ونؤكد لهم أن التطعيم آمن".

وأشار إلى أن ضرورة الوقاية من العدوى باتباع الإجراءات الاحترازية ضد الإصابة بالفيروس، فى ظل زيادة الأعداد خلال الفترة الراهنة، كبار السن أكثر عرضة للإصابات الشديدة والوفاة جراء الإصابة بالفيروس، وننوه بأن نسبة المصابين فى أمريكا والمتواجدين على أجهزة التنفس الصناعى أكثر من 50%".