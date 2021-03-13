مستثمرى بدر: إنشاء 1200 مصنع بالمدينة خلال العامين المقبلين

كتب هانى الحوتى

قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر ، إن الجمعية تكثف جهودها بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوصيل المرافق وإصدار التراخيص لسرعة إنشاء 1200 مصنع على مساحة 800 فدان بمدينة بدر خلال العامين المقبلين، لزيادة مساهمة المدينة في الناتج الصناعي وتشغيل المزيد من العمالة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للمدينة خاصة من الكهرباء قادرة على استيعاب عدد المصانع الجديدة، بعدما تم افتتاح محطتين كهرباء جدد، وتوسعة القائمة لحل أزمة الكهرباء نهائيًا.

أضاف "العادلي"، لـ"اليوم السابع"، أن عدد من المصانع تقدمت للمشاركة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، للاستفادة من المبادرة في تنشيط مبيعات المصانع، مطالبًا بضرورة تفعيل تفضيل المنتج المحلي بمشروعات المبادرة حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة منها للصناعة الوطنية، وفي الوقت نفسه ضم الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الرسمية.

أكد رئيس جمعية مستثمري بدر، على أهمية مبادرة حياة كريمة في تنشيط الأسواق بنسبة كبيرة وتساهم فى حدوث رواجًا في السوق المصري رغم الموجة الثانية من جائحة كورونا، وتوفير المزيد من فرص العمل، بجانب زيادة إنتاج المصانع وخاصة بعد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاعتماد على المنتجات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية.

يرى بهاء العادلي، ضرورة تغيير أسلوب ضم الاقتصادي غير الرسمي للمظلة الرسمية من خلال حوافز مشجعة بدلًا من استخدام أسلوب الترهيب بفرض ضرائب وتأمينات تدفع المصانع العاملة بهذا القطاع الهروب من المظلة الرسمية، والتي ستحقق لها تكاليف أعلى دون عائد، مقترحًا استغلال مبادرة حياة كريمة في ضم مصانع الاقتصاد غير الرسمي من خلال تحفيزها على تسجيل بياناتها للاستفادة بالمبادرة.