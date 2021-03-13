اليوم السابع
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مسؤول روسى: 70% من سكان روسيا سيتلقون "لقاح كورونا" بحلول نوفمبر القادم

السبت، 13 مارس 2021 10:42 م
مسؤول روسى: 70% من سكان روسيا سيتلقون "لقاح كورونا" بحلول نوفمبر القادم لقاح _صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/

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قال مدير مركز (غامالي) مطور لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، ألكسندر جينتسبرج، اليوم السبت، إن ما يقرب من 70% من سكان روسيا سيتلقون اللقاح بحلول شهر نوفمبر القادم.

وأضاف - فى تصريح أوردته وكالة (سبونيك) اليوم السبت - "مشكلة انتشار فيوس كورونا ستصبح تحت السيطرة داخل البلاد عبر التلقيح".

يذكر أن وزارة الصحة الروسية، سجلت أول لقاح فى العالم ضد "كوفيد-19"، فى أغسطس 2020، وطوره مركز غامالى لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجرى إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6% ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

وشهدت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى روسيا تناقصا كبيرا بعد أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل فى الخامس من شهر ديسمبر الماضي، بتوجيه من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

 


مسؤول روسي

روسيا

أخبار روسيا

لقاح كورونا

سبوتنيك v

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