اليوم السابع
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محافظ قنا: وصلنا لأكثر من 90 ٪ من منظومة التحول الرقمي لتوفير الجهد ومنع الفساد

السبت، 13 مارس 2021 03:10 م
محافظ قنا: وصلنا لأكثر من 90 ٪ من منظومة التحول الرقمي لتوفير الجهد ومنع الفساد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا - صابر سعيد

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شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، افتتاح تجديد مبنى المديرية المالية بقنا، في حضور الدكتور محمد معيط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا. 
 
وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن محافظة قنا وصلت لأكثر من 90٪ في منظومة التحول الرقمي بالمحافظة وذلك لما يوفره من سبل الراحة والجهد والوقت في سبيل توفير المال العام ومنع الفساد، مقدما الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين يدعمون المحافظة من خلال الطلبات التي يقدمونها. 
 
وأوضح الداودي، أنه تم تفعيل 8 مراكز تكنولوجية من أصل 9 مراكز في المحافظة، مؤكدا أن وزير المالية استجاب للطلبات التي قدمتها المحافظة من أجل الحفاظ على الصالح العام. 
 
وكان قد شهدت محافظة قنا افتتاح تجديد مبنى المديرية المالية بعد التطوير بقنا بتكلفة بلغت 3 مليون و500 ألف جنيه، على مساحة 800 متر. 
 
 

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