هل يمكن للقاح كورونا أن ينقل الفيروس بدلا عن الوقاية؟ .. التعليم العالى تحيب

كتب محمد صبحى

نشرت الصحفة الرسمية لوزارة التعليم العالى، على موقع التواصل الاجتماعى منذ قليل، انفوجراف يتضمن الإجابة العلمية للأسئلة المتداولة حول لقاح كورونا المستجد .



ما أهمية اللقاح ؟

يمكن أن يساعد أخذ لقاح كوفيد19- على حمايتك من الأمراض، حيث يدفع الجسم المقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة ، من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين استجابة مناعية بالأجسام المضادة في جسمك دون الحاجة للإصابة بكوفيد 19 ، وقد يحميك لقاح كوفيد 19- من الإصابة بالفيروس أو حماية المحيطين بك من الإصابة به في حال أخذ اللقاح ، وسيسمح برفض عمليات الحظر تدريجيا .





كيف تعمل اللقاحات ؟

تقلل اللقاحات من مخاطر الإصابة بالمرض حيث تحتوي على أجزاء موهنة أو معطلة من كائن حي معين ( مستضد تؤدي إلى استجابة مناعية داخل الجسم ، وتحتوي اللقاحات الحديثة على المخطط الأولى ( الشريط الوراثي ) لإنتاج المستضدات .

- عند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي بحيث : يتذكر المرض وكيفية مكافحته.

‏- يتعرف على الفيروس فور دخوله للجسم .

- ‏ينتج الأجسام المضادة ( بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمحاربة المرض ) .



هل يمكن للقاح كوفيد 19 أن ينقل لك فيروس كورونا ويتسبب بالإصابة بالفيروس بدلا عن الوقاية لاحتوائه على جزء من الفيروس ؟

- ‏غير صحيح فإنه تم تأكيد عدم إصابة أي من الأشخاص المستخدمين اللقاح بفيروس كورونا .

- ‏سيستغرق الجسم بضعة أسابيع لتكوين مناعة بعد الحصول على اللقاح ؛ لذا من الوارد أن تصاب بالفيروس الذي يسبب كوفيد 19 قبل التطعيم أو بعده مباشرة .















