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هل يمكن للقاح كورونا أن ينقل الفيروس بدلا عن الوقاية؟ .. التعليم العالى تحيب

الجمعة، 12 مارس 2021 11:22 م
هل يمكن للقاح كورونا أن ينقل الفيروس بدلا عن الوقاية؟ .. التعليم العالى تحيب انفوجراف وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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نشرت الصحفة الرسمية لوزارة التعليم العالى، على موقع التواصل الاجتماعى منذ قليل، انفوجراف يتضمن الإجابة العلمية للأسئلة المتداولة حول لقاح كورونا المستجد .

ما أهمية اللقاح ؟

يمكن أن يساعد أخذ لقاح كوفيد19- على حمايتك من الأمراض، حيث يدفع الجسم المقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة ، من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين استجابة مناعية بالأجسام المضادة في جسمك دون الحاجة للإصابة بكوفيد 19 ، وقد يحميك لقاح كوفيد 19- من الإصابة بالفيروس أو حماية المحيطين بك من الإصابة به في حال أخذ اللقاح ، وسيسمح برفض عمليات الحظر تدريجيا .


كيف تعمل اللقاحات ؟

تقلل اللقاحات من مخاطر الإصابة بالمرض حيث تحتوي على أجزاء موهنة أو معطلة من كائن حي معين ( مستضد تؤدي إلى استجابة مناعية داخل الجسم ، وتحتوي اللقاحات الحديثة على المخطط الأولى ( الشريط الوراثي ) لإنتاج المستضدات .

 - عند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي بحيث : يتذكر المرض وكيفية مكافحته.

 ‏- يتعرف على الفيروس فور دخوله للجسم .

- ‏ينتج الأجسام المضادة ( بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمحاربة المرض ) .

هل يمكن للقاح كوفيد 19 أن ينقل لك فيروس كورونا ويتسبب بالإصابة بالفيروس بدلا عن الوقاية لاحتوائه على جزء من الفيروس ؟

- ‏غير صحيح فإنه تم تأكيد عدم إصابة أي من الأشخاص المستخدمين اللقاح بفيروس كورونا .

- ‏سيستغرق الجسم بضعة أسابيع لتكوين مناعة بعد الحصول على اللقاح ؛ لذا من الوارد أن تصاب بالفيروس الذي يسبب كوفيد 19 قبل التطعيم أو بعده مباشرة .
 

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كوفيد 19 كورونا

التعليم العالى

فيروس كورونا

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