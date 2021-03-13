اليوم السابع
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مؤسسة شباب بتحب مصر تشارك فى معرض زهور الربيع للمرة السابعة على التوالى

السبت، 13 مارس 2021 03:18 م
مؤسسة شباب بتحب مصر تشارك فى معرض زهور الربيع للمرة السابعة على التوالى مؤسسة شباب بتحب مصر
كتب محمد عطية

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تشارك مؤسسة شباب بتحب مصر، ابتداءً من اليوم وحتى نهاية معرض زهور الربيع، بالجناح المخصص للمؤسسة من قبل وزراة الزراعة واستصلاح الأراضى بداخل حديقة الأورمان.
 
وتستغل المؤسسة هذا الجناح من أجل الترويج للحرف اليدوية والمنتجات التراثية المصرية، في المناطق الحدودية، حيث يحتوى الجناح على مشغولات يدوية من حلايب وشلاتين والنوبة والوادي الجديد وسيوة، بالإضافة إلى مجموعة من محافظات الصعيد.
 
وحضرت المؤسسة افتتاح المعرض، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الشباب والرياضة، وأيضا سفير جنوب السودان ومن ينوب عن سفارة الإمارات، إلى جانب مجموعة من أعضاء نواب مجلسي النواب والشيوخ.
 
ويُعتبر معرض زهور الربيع النافذة التي تساعد بها المؤسسة أولائك الذين يسعون للترويج لحرفهم وأعمالهم اليدوية.
 
وانضم للمعرض مجموعة من متطوعي المؤسسة، من أجل عملية تنظيم المعرض، حيث ينظمون حركة السير داخل المعرض، وأيضا تقديم المساعدة لموظفي حديقة الأورمان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
 
ويذكر أن المؤسسة شاركت في معرض زهور الربيع منذ عام 2014، كمنحة من وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي للمؤسسة، لدورها الاجتماعي في الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الشراكات والترويج لمنتجات صديقة للبيئة مصنوعة من الخوص والأقمشة.
 
 

مؤسسة شباب بتحب مصر

المنتجات التراثية المصرية

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