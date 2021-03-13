اليوم السابع
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قصير القامة وراسه فى السما .. "كامل" تحدى الإعاقة وأصبح نجم "زنقة الستات".. لايف

السبت، 13 مارس 2021 06:01 م
قصير القامة وراسه فى السما .. "كامل" تحدى الإعاقة وأصبح نجم "زنقة الستات".. لايف كامل جمعة البيسى
الإسكندرية- جاكلين منير

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قدم "اليوم السابع" فيديو لايف حول قصة نجاح لاحد قصار القامة الذى تحدى ظروف الاعاقة وقام بتأسيس مشروع ناجح لورشة صناعة و صيانة الشنط الحريمى، فى زنقة الستات بالإسكندرية.

 
ويقول كامل جمعة البيسى، إنه عانى فى بداية حياتة بعد حصولة على دبلوم التجارة للحصول على فرصة عمل فى أحد الشركات و لكن الحظ لم يخالفة ، و لم يستلم لظروفة وتوجه لتعلم صناعة الشنط الحريمى فى زنقة الستات .
 
وأضاف: "واجهت صعوبة فى الخصول على عمل و توجهت لتعلم صنعة فتوجهت الى ورش صناعة الشنط الحريمى ، وبدأت صبى صغير حتى تعلمت الصنعة ، ثم احترفت صناعة الشنط و الأن أستطيع تنفيذ أى تصميم لأى شنطة حريمى".
 
وأكد أن المشروع بدأ معه منذ 10 سنوات تقريبا، ثم بدأ المشروع فى النحاح حتى اصبح له عملاء يأتون خصيصا الية يطلبون تصميمات معينة للبيع فى محلات التجزئة ، بالأضافة الى بعض السيدات تأتى له بتصميم معين فى كبرى المحلات و الماركات العالمية و يقوم بتوفير الخامات الازمة و تنفيذها داخل الورشة.
 
وحول ظروف الإعاقة قال :" تعرضت للتنمر كثيرا بسبب قصر القامة و لكنى لم اتلفت الى تلك الكلمات التى كنت اسمعها من بعض الجهلاء و صممت على شق طريقى فى النجاح ".
 
و حول طموحاتة فى المستقبل قال ": أتمنى عرض منتجاتى، فى معارض كبرى للتشويق وعرض منتجات " الهاند ميد " الاى تلقى قبول كبير من السيدات . 

الاسكندرية

زنقة الستات

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