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غدا شبورة على الطرق وطقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والعظمى 24 درجة

السبت، 13 مارس 2021 11:37 ص
غدا شبورة على الطرق وطقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والعظمى 24 درجة شبورة
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد،  طقس  دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء، وحار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
وتتنبأ الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على شمال البلاد ، مائل للبرودة على جنوب سيناء بارد على جنوب البلاد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد:  القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.
 

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