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شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس

السبت، 13 مارس 2021 10:35 ص
شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس شبورة
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 13 مارس  إلى الخميس 18 مارس، حيث يشهد غدا شبورة مائية خفيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
 
وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل، كما يلى : 
 
 
- السبت 13 مارس : 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء . 
 
- الأحد 14 مارس : 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .
 
- الإثنين 15 مارس : 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .
 
 نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد .
 
- الثلاثاء 16 مارس : 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء . 
 
نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء . 
 
- الأربعاء 17 مارس :
 
 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء . 
 
نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية . 
 
- الخميس 18 مارس :
 
 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

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