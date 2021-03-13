اليوم السابع
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ضبط شخص أثناء محاولة إجراء جريمة الختان لطفلة فى المنيا

السبت، 13 مارس 2021 07:16 م
ضبط شخص أثناء محاولة إجراء جريمة الختان لطفلة فى المنيا ختان الأناث
كتب محمود راغب

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أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة عزم أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز المنيا بمحافظة المنيا على إجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية لطفلته بعيادة طبيبة بمركز المنيا بمحافظة المنيا. 

 

وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن بالغ أسفها واستنكارها لاستمرار ممارسة مثل هذه العادات الضارة ببناتنا، وهذه الجريمة البشعة التى كانت ستتعرض لها هذه الطفلة والأثر النفسى السيء الذى كانت ستمر به معربة عن خالص إمتننانها وشكرها لمن تقدم بهذا البلاغ وبادر بإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة البشعة، متسائلة لماذا تُصر بعض الأسر على استمرار تعريض بناتهن لهذه الجريمة البشعة التى قد تصل فى كثير من الأحيان إلى الموت؟؟. 

 

 وناشدت رئيسة المجلس البرلمان المصرى العظيم بسرعة إقرار مشروع القانون الذى يقضى بتغليظ العقوبات لكل من يجرى أو ينادى أو يشجع على إجراء هذه الجريمة فى أقرب وقت لحماية بنات مصر.

 

وشددت على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى أى حق من حقوق فتيات مصر، وسوف تواصل جهودها للتوعية بأخطار هذه الجريمة بجميع قرى ونجوع مصر، وللقضاء على تطبيب الختان.

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل أمس بلاغا حمل رقم 23182 من أحد المواطنين طلب سرية بياناته يفيد بعزم أحد الأشخاص بإحدى قرى محافظة المنيا على إجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية لطفلته بعيادة طبيبة بمركز المنيا. 

 

وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى سرعة إنقاذ الطفلة واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها حمايتها من هذه الجريمة التى لا تمت للدين أو الطب بأى صلة، ومن جانبها كلفت أمين عام المجلس الإدارة العامة لنجدة الطفل بتوجيه أخصائى اجتماعى بإحدى الجمعيات الشريكة بالمحافظة للتحرى عن الواقعة والتحقق منها. لافتة إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنيا حمل رقم 1901 لسنة 2021 إدارى مركز المنيا وتم استدعاء والد الطفلة والذى قد أنكر الواقعة، وتم عرضه على نيابة مركز المنيا.

 

وقالت "السنباطي" أنه بعد عقد جلسة إرشاد وتوجيه للأسرة وقع والد الطفلة على إقرار وتعهد بعدم إجراء هذه الجريمة بحق طفلته مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ متابعة دورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة بمركز المنيا والجمعية الشريكة لضمان سلامة الطفلة وعدم إجراء هذه الجريمة فى وقت لاحق.

 

وشددت السنباطى على الوقوف بكل حزم ضد هذه الوقائع التى تشكل جرم وجرح غائر فى نفوس فتياتنا وأننا لن نسمح بمرور تلك الانتهاكات بحق فتيات بعمر الزهور، مؤكدة على عزم اللجنة الوطنية لإنهاء والقضاء التام على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. مناشدة جموع المواطنين بالتواصل معنا عبر آليات الإبلاغ عن تلك الشكاوى وذلك من خلال الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماع.

 


ختان الاناث

اللجنه الوطنيه للقضاء على الختان

الختان

القومى للمراه

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