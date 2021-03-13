اليوم السابع
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شعبة الأدوات المنزلية تكشف هذه الهدايا الأكثر مبيعًا فى موسم عيد الأم

السبت، 13 مارس 2021 08:00 ص
شعبة الأدوات المنزلية تكشف هذه الهدايا الأكثر مبيعًا فى موسم عيد الأم أدوات منزلية
كتب هانى الحوتى

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قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن الهدايا من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية التي تتراوح قيمتها بين 100 إلى 500 جنيه الأعلى مبيعًا خلال موسم عيد الأم، مثل أطقم الكاسات والصواني والكوبايات من الأدوات المنزلية، وأجهزة المكواة ومكواة الشعر وأدوات المكياج، مضيفًا أنه كلما انخفضت قيمة الهدية كلما زادت مبيعاتها خلال هذا الموسم.
 
أضاف "الطحاوي"، لـ"اليوم السابع"، أن أسعار هدايا عيد الأم مستقرة مقارنة بالعام الماضي، حتى المنتجات التي ارتفعت أسعار المواد الخام المكونة لها عالميًا، فضل التجار عدم زيادتها انتظارًا لانتهاء الموسم لعدم التأثير على المبيعات، متوقعًا زيادة أسعار المنتجات المصنعة من الألومنيوم والاستانلس بنسبة تتراوح بين 10-15% بسب ارتفاع الخام عالمياً.
 
وتابع على الرغم من استقرار أسعار الهدايا، إلا أن المبيعات مازالت في انخفاض بسبب عدم وجود سيولة بالأسواق، ولذا يجب إطلاق مبادرات تحفيز للاستهلاك، مثل إنشاء معارض متخصصة بالنقابات المهنية، مراجعة أسعار الضرائب والجمارك على بعض السلع، علاوة على إطلاق مبادرات لتوفير تمويل لتقسيط المنتجات لمواجهة هذا الركود.
 
وأشار "الطحاوي"، إلى تراجع في الواردات من الأدوات المنزلية، وذلك منذ بداية جائحة كوروناً نظرًا لتوقف الاستيراد من بعض الدول وأيضًا ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، إضافة إلى أن السوق به فائض من المنتجات خلال الفترة الماضية.
 

الأدوات المنزلية

أسعار الهدايا

هدايا عيد الام

اسعار

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