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شبورة على الطرق اليوم وطقس دافئ بالقاهرة والعظمى 23 درجة

السبت، 13 مارس 2021 08:00 ص
شبورة على الطرق اليوم وطقس دافئ بالقاهرة والعظمى 23 درجة شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم السبت، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة شمال البلاد، بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

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