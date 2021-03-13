اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تعيينهم بوظائف حكومية

السبت، 13 مارس 2021 10:53 ص
سقوط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تعيينهم بوظائف حكومية أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية "وآخر") بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على إلحاقهما بوظيفة بإحدى الهيئات الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

 أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية") وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولى الجهة الحكومية محل عمله وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها خلافاً للحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكيين إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

 

 

 


الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

حملات امنية

اخبار الحوادث

نصب

وظائف وهمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة