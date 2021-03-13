سقوط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تعيينهم بوظائف حكومية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية "وآخر") بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على إلحاقهما بوظيفة بإحدى الهيئات الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية") وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولى الجهة الحكومية محل عمله وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها خلافاً للحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكيين إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.