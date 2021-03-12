اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الجمعة 12-3-2021 بالبنوك المصرية

الجمعة، 12 مارس 2021 12:06 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 12-3-2021 بالبنوك المصرية اليورو
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 12-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 18.65 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.71 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية.
 
فى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم، حيث يستقر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.71 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.65 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.65 جنيه للشراء.
 
18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.65 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.62 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.69 جنيه للشراء.
 
18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.61 جنيه للشراء.
 
18.84 جنيه للبيع.
 

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