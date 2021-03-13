رئيس شيلى يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيرس كورونا المستجد

إيهاب محمد

تلقى رئيس شيلى سيباستيان بينيرا، جرعته الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذى طورته شركة الأدوية الصينية "سينوفاك"، ووفقا لما نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية "CGTN Arabic"، قال الرئيس الشيلى، للصحفيين، بعد تلقي الجرعة في المستشفى السريري التابع للقوات الجوية الشيلية، فى العاصمة سانتياجو، "فى المعركة ضد هذا الوباء، لدينا أداتان عظيمتان، حليفان عظيمان، أحدهما اللقاح، والآخر هو الاعتناء بأنفسكم".



رئيس شيلي سيباستيان بينيرا

وتلقى "بينيرا"، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فى 12 فبراير الماضى، فى فوترونو، وهى بلدة فى منطقة لوس ريوس، بجنوب شيلى، وأشار بينيرا، إلى أن عملية التطعيم فى شيلي تسير بشكل جيد للغاية، حيث تم تطعيم 4.6 مليون شيلى، وحصل 1.5 مليون على الجرعة الثانية.

وأضاف: "نحن قريبون جدا، قريبون جدا من تحقيق هدف تطعيم 5 ملايين شخص، السكان المعرضين للخطر، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، حتى نتمكن من المضي قدما نحو حماية صحة وحياة جميع مواطنينا".

وأطلقت شيلي حملة التطعيم الشامل في 3 فبراير، بعدما لقحت أولا العاملين في مجال الرعاية الصحية في ديسمبر، وتقضي الخطة بتلقيح 5 ملايين شخص في الربع الأول من العام و15 مليون بحلول منتصف العام.

وسجلت شيلى 879485 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء و21451 حالة وفاة بسبب المرض، وفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الصحة.