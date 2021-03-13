رئيس جمعية رجال الأعمال: الاقتصاد المصرى مازال متماسك أمام جائحة كورونا

كتب هانى الحوتى

قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاقتصاد المصري مازال متماسك أمام جائحة فيروس كورونا رغم تداعيات الجائحة الاقتصادية وعلى رأسها تراجع السيولة، إلا أنه مقارنة بالاقتصاديات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط مازلنا الأفضل، مضيفًا :"لدعم استمرار تماسك الاقتصاد والقطاع الخاص، يجب على الحكومة التمهل في تغيير القوانين وفرض رسوم جديدة في الوقت الحالي"، مشيدًا في هذا الصدد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين.

أضاف "عيسى"، لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة حققت تقدم كبير في ملف ميكنة الخدمات الحكومية وعلى رأسها الدفع الإلكتروني وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، متابعًا :"رغم أني كنت أفضل التمهل في اتخاذ هذه القرارات في الوقت الحالي، في ظل تحديات جائحة كورونا على بيئة العمل في القطاعين العام والخاص، خاصة القطاع العام الذي مازال يحتاج إلى تدريب للموظفين لأداء دوره".

وبالنسبة لملف التصدير، قال علي عيسى، إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، حافظت على معدل نمو في قيمتها خلال أول شهرين من عام 2021 رغم التراجع الطفيف في كمية التصدير من الخضروات والفاكهة.

في سياق آخر قال علي عيسى، إن اجتماع الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري الأردني برئاسته، عقد اجتماعًا للتحضير للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية، المقررة في عمان خلال الشهر الجاري، وتمت مناقشة مقترحات زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وسبل زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر، كما تمت مناقشة كيفية تعظيم الاستفادة من التعاون بين البلدين في تعمير العراق من خلال مقترح بإنشاء منطقة تجارية للمنتجات المصرية في الأردن لتكون بمثابة بوابة للتصدير للسوق العراقية.