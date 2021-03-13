حنجرة ذهبية فى تلاوة القرآن والإنشاد.. "ندى" تسير على درب الشيخ نصر الدين طوبار

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت المواهب من شباب وفتيات محافظة كفر الشيخ، ومن بينهم ندى أحمد الطنطاوى، الطالبة بالفرقة الأولى قسم المساحة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، والتى تجيد التواشيح والابتهالات وتسير على درب الشيخ نصر الدين طوبار.

وقالت ندى أحمد الطنطاوى، الطالبة بالفرقة الأولى قسم المساحة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وهبها الله صوتا جميلا منذ صغرها، وكان والدها يشجعها طوال السنوات الماضية، وزاد من تشجيعها ودربها واهتم بها الشيخ أحمد طلال الذى يهتم بالأصوات المتعددة يدربها ويهتم بها، ليخرجها للنور، ويساعدها على الانتشار .

وأضافت ندى لـ"اليوم السابع"، أنها تستمع لأصوات كبار المنشدين، والمجيدين للتواشيح منهم نصر الدين طوبار، وسيد محمد النقشفندى، والشيخ محمد الطوخى، والشيخ طه الفشنى، فقد استمعت للعديد من الابتهالات والتواشيح لنصر الدين طوبار، من بينها "يا مالك الملك"، و"مجيب السائلين"، و"جل المنادى"، و"يا سالكين إليه الدرب"، و"يا من له فى يثرب"، و"يا من ملكت قلوبنا"، و"يا بارئ الكون"، و"ما بين زمزم"، و"من ذا الذى بجماله حلاك"، و"سبحانك يا غافر الذنوب"، و"إليك خشوعي"، و"هو الله"، و"يا ديار الحبيب"، و"قف أدبا"، و"طه البشير"، و"لولا الحبيب"، و"كل القلوب إلى الحبيب تميل"، و"يحق طاعتك"، فتأثرت به وتسير على دربه ،وتتمنى أن تكون مبتهله مثله.

وأكدت ندى، أنها تحرص على قراءة القرآن الكريم، وترديد الابتهالات والتواشيح، وتتمنى المشاركة فى المناسبات والاحتفالات الدينية والليالى الرمضانية، مشيرة إلى أن قريتها أبو زيادة التابعة لمركز دسوق، مليئة بالمواهب والأصوات الجميلة.

وقال أحمد الطنطاوي، والد ندى، إن لديه 3 أبناء "أمل بالفرقة الثالثة بكلية التجارية، وندى كلية آداب قسم مساحة، ومحمد بالصف الثانى الثانوى"، وندى تميزت عن بقية أشقائها بالإنشاد والصوت الجميل، مؤكداً أنه يشجعها ويتمنى أن تحقق نجاحات كثيرة فى الإنشاد، وأنها مستعدة للمشاركة فى الاحتفالات والليالى الدينية.