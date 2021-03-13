حضور طلابى كثيف فى أول يوم دراسى بالترم الثانى وسط إجراءات احترازية.. صور

كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى

استقبلت المدارس الطلاب فى أول يوم دراسة بالفصل الدراسي الثانى، وشهدت المدارس ارتفاعا فى نسب الحضور بين الطلاب رغم أن الدراسة فى المدرسة اختيارية، أى لن يتم تطبيق الغياب على الطلاب بالفصل الدراسي الثاني بسبب جائحة كورونا.

وحرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث تم قياس حرارة الطلاب خلال دخولهم المدرسة والزام كل طالب بارتداء الكمامة والتباعد، كما شهد طابور الصباح مراسم تحية العلم والسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الموافق 2021

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021