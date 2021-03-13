حبس 4 متهمين بالسطو على شقة وسرقة مشغولات ذهبية بالتجمع

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 متهمين بالسطو على أحد الشقق بالتجمع، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية والمتعلقات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب عودته لمسكنه إكتشف كسر الباب الخلفى لمسكنه وسرقة (مشغولات ذهبية - 2 ساعة يد رجالى) .

ومن خلال التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص) وجميعهم عمال بناء بمسكن تحت الإنشاء كائن بذات المنطقة محل البلاغ ويقيمون بدائرة القسم.

وعلى الفور تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهم بدائرة القسم لدى عميلهم، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.