تصنيف NATURE يصعد بجامعة سوهاج للمركز السادس بين الجامعات المصرية

ويستند إلى حصة الجامعة أو الدولة من البحوث المنشورة في أعلى 82 مجلة علمية مرموقة، يتم اختيارها من قبل لجنة مستقلة من الخبراء، وتقوم بحساب مؤشر Nature من خلال هذه القاعدة للبيانات، والتى ترصد المخرجات العلمية منذ الإعلان عنها فى عام 2016 حتى الآن.



وأضاف "عزيز"، أن الجامعة تسعى جاهدة لتحفيز أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة، لتحقيق أعلى معدلات للنشر الدولي للأبحاث، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولي، وتعريف الباحثين بآلياته.



وأكد الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة سوهاج حققت في السنوات القليلة الماضية تقدما ملحوظاً في كافة التصنيفات الدولية، وهو ما يزيد من حظوظها لحجز مراكز متقدمة بين أفضل جامعات العالم في المجال البحثي والأكاديمي.