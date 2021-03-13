اليوم السابع
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تصنيف NATURE يصعد بجامعة سوهاج للمركز السادس بين الجامعات المصرية

السبت، 13 مارس 2021 01:55 م
تصنيف NATURE يصعد بجامعة سوهاج للمركز السادس بين الجامعات المصرية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت المركز السادس بين الجامعات المصرية في تصنيف Nature index ، وهذا التصنيف يركز على البحوث العلمية عالية الجودة، ويعرض مؤشر مدى اتجاه الجامعات لتحسين جودة النشر الدولي.

ويستند إلى حصة الجامعة أو الدولة من البحوث المنشورة في أعلى 82 مجلة علمية مرموقة، يتم اختيارها من قبل لجنة مستقلة من الخبراء، وتقوم بحساب مؤشر Nature من خلال هذه القاعدة للبيانات، والتى ترصد المخرجات العلمية منذ الإعلان عنها فى عام 2016 حتى الآن.

وأضاف "عزيز"، أن الجامعة تسعى جاهدة لتحفيز أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة، لتحقيق أعلى معدلات للنشر الدولي للأبحاث، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولي، وتعريف الباحثين بآلياته.

وأكد الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة سوهاج حققت في السنوات القليلة الماضية تقدما ملحوظاً في كافة التصنيفات الدولية، وهو ما يزيد من حظوظها لحجز مراكز متقدمة بين أفضل جامعات العالم في المجال البحثي والأكاديمي.

 
 

 


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