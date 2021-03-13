اليوم السابع
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تشييع جثامين 7 من ضحايا حريق العبور بالشرقية

السبت، 13 مارس 2021 08:37 ص
تشييع جثامين 7 من ضحايا حريق العبور بالشرقية حريق مصنع العبور
الشرقية – فتحية الديب وإيمان مهنى

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شيع المئات من أهالى محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جثامين 7 من ضحايا الحريق الذي نشب الخميس الماضي بمصع ملابس جاهزة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وشيع أهالي مركز ومدينة مشتول السوق بالشرقية، جنازات كل من، أحمد طه عبدالحميد سلوع، وشقيقه محمود، ومعاذ هاني عبدالحميد سلوع، وإيهاب محمد صابر زعيه، فيما شيع أهالي قرية "شلشلمون" بمنيا القمح جنازات، محمد بيومي فتحي سحيم، وأشرقت غريب منصور، وهدير حسانين بعتر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في حريق مصنع الملابس العبور الذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 24 آخرين، أن صاحب المصنع كان يستأجر المكان لمدة 3 أعوام، وبعد إنتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الإشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعى، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات.

وتبين خلال التحقيقات أن حريق العبور يعد إهمالًا من صاحب المصنع، ولا يزال فريق البحث الجنائى والنيابة العامة تحصر الخسائر بالمصنع.


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