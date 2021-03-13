اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالشرقية

السبت، 13 مارس 2021 11:41 ص
المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وأمانة سر نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 33642 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا بقيام العقيد تامر أبوزيد، رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، والمقدم محمد غنيمى، الضابط بالمكافحة، بناء على معلومات سرية إذن  من النيابة العامة بضبط عاطل،  مقيم دائرة مركز الزقازيق، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم محبوسا من قبل النيابة العامة التى قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


تاجر مخدرات

مركز شرطة الزقازيق

مكافحة مخدرات الزقازيق

محكمة جنايات الزقازيق

مدير أمن الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة