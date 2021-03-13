المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وأمانة سر نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 33642 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا بقيام العقيد تامر أبوزيد، رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، والمقدم محمد غنيمى، الضابط بالمكافحة، بناء على معلومات سرية إذن من النيابة العامة بضبط عاطل، مقيم دائرة مركز الزقازيق، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم محبوسا من قبل النيابة العامة التى قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.