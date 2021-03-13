القوى العاملة تسلم وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة والصيادين بالبحر الأحمر

كتب ـ محمود راغب

يواصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور محافظة البحر الأحمر، في إطار مبادرة " حياة كريمة "، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وفي هذا الإطار، من المقرر أن يقوم الوزير بتسليم عدد من بوالص التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئي، للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين ، فضلا عن توزيع عدد من عقود العمل لذوي الهمم والعزيمة من أبناء المحافظة ، بالإضاف إلي افتتاح الدورة الثانية لوحدة التدريب المتنقلة .

وقال الوزير: إن توزيع وثائق التأمين علي والصيادين والعمالة غير المنتظمة جاء وفاءً لما وعدت الدولة المصرية، خلال زياراتي التي قمت بها لبعض المحافظات والالتقاء بصيادي البحر الأحمر، وبحيرة مريوط، وبورسعيد، وبحيرة ناصر، وقنا ، مشيرا إلي أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة- لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة، مؤكداً أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة.