الرى توضح تفاصيل سداد غرامات زراعة الأرز.. ومتحدث الوزارة: خصومات تصل لـ60%

كتبت أسماء نصار

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، إن أى مزارع قام بزراعة الأرز بالمخالفة فى المناطق غير المصرح بها فى السنوات الماضية، وبادر خلال هذه الأيام بسداد الغرامات قبل 30 يونيو سيحصل على خصم 60% من الغرامة المقررة.

وأضاف غانم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لو تم الدفع خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر سوف يتم خصم 40% من الغرامة، أما لو تم الدفع فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سوف يتم خصم 30% من الغرامة المقررة، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتسديد الغرامات المقررة عليهم.

وأوضح غانم، أن هناك غرامات منذ 2014، موضحا أن الغرامة تختلف على حسب المساحة والهدف ليس تجميع "فلوس" لكن أن يشعر المواطن أن هناك مشكلة وهذه الزراعة المخالفة لها تأثير على مواردنا المائية فهناك مواطنون يحرمون من المياه بسبب هذه المخالفات.

وقال غانم، إن المواطن المخالف يتسبب فى أذى لغيره إذا خالف المنظومة، موضحا أنه تم تحديد المساحات والمواقع التى يتم زراعتها بالأرز طبقا لقدرة شبكة الرى وإمكانياتنا المائية، فنحن ليس لدينا رفاهية هذا التعدى قائلا "أى تعدى بيكون له نتائج سلبية على الفور".

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مقترح تم تقديمه بشأن ‏تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة ‏الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة في الأعوام الماضية، ‏وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.‏