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مجلس الوزراء يوافق على تخفيض غرامات زراعة الأرز بنسب محددة طبقا لأسبقية السداد

الأربعاء، 10 مارس 2021 05:51 م
مجلس الوزراء يوافق على تخفيض غرامات زراعة الأرز بنسب محددة طبقا لأسبقية السداد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تم تقديمه بشأن ‏تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة ‏الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة في الأعوام الماضية، ‏وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.‏
 
ووفقا للمقترح الذي تمت الموافقة عليه، سيتم تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 60% من قيمتها في ‏حالة السداد حتى 30 يونيو 2021، كما سيتم تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/7/2021 ‏وحتى 30/9/2021 بنسبة 40%، بينما سيتم تخفيض الغرامة بنسبة30% من قيمتها في حالة سدادها ‏خلال الفترة من 1/10/2021 وحتى 31/12/2021.‏
 
وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تخفيف قيمة الغرامة على الفلاحين ‏الملتزمين بسدادها وفقا للقواعد والقرارات التي صدرت في هذا الشأن، كما يأتي في إطار ما تم طرحه من ‏مناقشات حول هذا الموضوع، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور لجنة الزراعة والري ‏والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب مؤخرا.‏
 

غرامات الأرز

الحكومة ن مصطفى مدبولى

الزراعة

تخفيض الغرامة

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