اليوم السابع
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التموين: فروع لمعارض أهلا رمضان بالمحافظات وطرح السلع بأسعار مخفضة

السبت، 13 مارس 2021 04:00 ص
التموين: فروع لمعارض أهلا رمضان بالمحافظات وطرح السلع بأسعار مخفضة معرض أهلا رمضان أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية عقد اجتماعات مكثفة مع كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية للمشاركة فى معرض "أهلا رمضان " المقرر خلال الفترة من 4 إلى 12 أبريل المقبل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف طرح مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما يتم تخصيص أجنحة بمنافذ السلاسل التجارية الكبرى والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة كفروع لمعرض أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة .
 
وسيتم توفير 15 سلعة غذائية تتنوع  بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت بين 15% وحتى 35% العديد من السلع الآخرى، كما سيشارك 1300 مجمع استهلاكى تابع للوزارة بنفس التخفيضات إضافة إلى منافذ جمعيتى لمن لديه الرغبة فى ذلك إضافة إلى المنافذ المتنقلة.
 
وستوفر وزارة التموين شنط رمضان أيضا  هذا العام بها الـ15 سلعة المعلن عنها بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر يتفاوت ما بين الـ75 جنيها إلى 150 جنيها إضافة إلى الكوبونات، أما بالنسبة للسلاسل التجارية فإن الشنط الرمضانية سيتفاوت سعرها ما بين الـ60 جنيها إلى 200 جنيه.

التموين

معارض اهلا رمضان

عروض اهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

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