التقرير الطبى يكشف ملابسات مصرع شاب غرقًا بنهر النيل فى الجيزة والنيابة تحفظ التحقيق

كتب أحمد الجعفرى

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حفظ التحقيقات، حول مصرع شاب تعرض للغرق فى نهر النيل بالجيزة، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول مصرعه، وورد التقرير الطبى، الذى أثبت أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق، مع عدم وجود ما يشير إلى حدوث عنف جنائي.

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة شاب تعرض للغرق بنهر النيل، بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شاب بنهر النيل، بشارع البحر الأعظم، بدائرة قسم الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية مقيم بالعمرانية، وخلال تنزهه بصحبة أصدقائه غرق بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واستمرت عمليات البحث 6 أيام، حتى تم العثور على جثته، وانتشالها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.