اعترافات عاطل بالمرج: مشيت فى طريق الشيطان وسقطت بأقراص مخدرة وندمان

كتب عبد الله محمود

"مشيت فى طريق الشيطان وتاجرت فى الممنوع وسقطت بأقراص مخدرة وندمان، أنا مش بعرف اشتغل أى حاجة ولقيت الطريق ده سهل وبيجيب فلوس كتير وبسرعة والشيطان غوانى، لكن لما أخرج همشى عدل ومش هعمل غلط تانى وهكسب لقمتى بالحلال".

بتلك الكلمات اعترف عاطل 33 سنة، لجهة التحقيق فى المرج بعد القبض عليه متلبسا بترويج "الأقراص المخدرة"، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

وواجهت جهة التحقيق المتهم بتحريات المباحث التى كشفت عن اتخاذه من المرج مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من الأقراص المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على عاطل 33 سنة، مقيم في المرج، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه.

وكشفت المعلومات عن أن المتهم اشترك مع آخرين في تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه في ترويج المواد المخدرة.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة ما بين 100 ألف و500 ألف جنية، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.