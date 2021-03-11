اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 02:01 م
خالد صلاح
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أسعار النفط اليوم الخميس.. 68.10 دولار للبرميل

الخميس، 11 مارس 2021 01:38 م
أسعار النفط اليوم الخميس.. 68.10 دولار للبرميل نفط
كتب مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 11-3-2021 ارتفاعا وفقا للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 20 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 68.10 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 64.56 دولار للبرميل، مرتفعا 21 سنتا أو ما يعادل 0.3%.
 
ووفقا للتقارير الاقتصادية فإن هناك توقعات بارتفاع الأسعار بشكل نسبي خلال الفترة القادمة في أعقاب اتفاق منظمة  أوبك وحلفائها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا، وأكد وزير الطاقة السعودى، الخميس الماضي، أن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعى البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا. 
 
 
 

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