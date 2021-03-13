إصابة 7 عمال فى انقلاب سيارة نقل بطريق السويس - السخنة

السويس - سيد نون

أصيب 7 عمال بحادث انقلاب سيارة نقل، اليوم السبت، بطريق السويس- العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام، وتلقى اللواء محمد الألفي ، مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل " ط ن ع " 8139 ، بطريق السويس- العين السخنة عقب ميزان الإدبية بـ 3 كيلو .

ووجه الدكتور محمد طنطاوى ، رئيس مرفق الاسعاف فى السويس، 7 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بالمستشفى العام من أجل علاجهم بالإضافة إلى فتح غرفة العمليات للحالات التى تحتاج إلى تتدخل جراحى .

وأضاف المصدر ، أن المصابين هم " أحمد خالد أحمد على ، 24 عاما، يعمل نجار مسلح، مقيم فنارة الاسماعيلية ، اشتباه كسر بالذراع الأيمن ، وحامد مصطفى محمد منسى ، 34 عاما، فايد الاسماعيلية، اشتباه كسر بالذراع الايسر ويحيى زكريا السيد حسن ، 23 عاما، نجار مسلح ، فايد الاسماعيلية ، العمدة الجناين ، كدمات و جروح متفرقة بالجسم ، السيد محمد ابراهيم السيد ، 38 عاما ، نجار مسلح ، فايد الاسماعيلية كدمات وجروح متفرقة بالجسم ، محمد محمد احمد راضون ، 22 عاما ، نجار مسلح ، فايد الاسماعيلية، كدمات و جروح متفرقة بالجسم ، محمد احمد محمد العشرى ، 21 عاما ، نجار مسلح ، فنارة الاسماعيلية، كدمات و جروح متفرقة بالجسم ، محمد عبد الرحيم مداح ، 19 عاما ، نجار مسلح ، شندورة الجناين، جرح قطعى بالحبهة".