أسعار الذهب والعملات فى السعودية 12-3-2021

وتكبدت العملات العالمية المخاطر خسائر، لتمحو مكاسب حققتها فى الآونة الأخيرة، وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر مؤشرا للسيولة في الشهية للمخاطرة، 0.5 % إلى 0.77457 مقابل الدولار الأمريكي.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR) 1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو. ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.09 ين ياباني. جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى. درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 205.40 ريال سعودى، مقابل سعره أمس الأربعاء 209.50 ريال سعودى.

وتراجعت أسعار الذهب العالمى اليوم، إذ فرض ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1716.86 دولار للأوقية، وتراجعت أسعار المعدن لأدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الاثنين، لكن انخفاض عوائد الخزانة أوقد شرارة انتعاش وضع الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بواقع واحد بالمئة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 12

سعر أوقية الذهب

سعر جنيه الذهب

سعر كيلو الذهب

بنحو 205.40 ريال بما يعادل 54.76$بنحو 188.28 ريال بما يعادل 50.20$بنحو 179.73 ريال بما يعادل 47.92$بنحو 154.05 ريال بما يعادل 41.07$بنحو 119.82 ريال بما يعادل 31.94$بنحو 102.70 ريال بما يعادل 27.38$بنحو 6,388 ريال بما يعادل 1,703$بنحو 1,438 ريال بما يعادل 383.34$بنحو 205,397 ريال بما يعادل 54,762$