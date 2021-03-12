أسعار الذهب والعملات فى السعودية 12-3-2021

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 12-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل انخفاضا ليسجل 1 يورو 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو، وأما عن سعر الذهب السعودى فشهد انخفاضا اليوم بأسعاره واليكم التفاصيل :
وتكبدت العملات العالمية المخاطر خسائر، لتمحو مكاسب حققتها فى الآونة الأخيرة، وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر مؤشرا للسيولة في الشهية للمخاطرة، 0.5 % إلى 0.77457 مقابل الدولار الأمريكي.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
دولار أمريكى (USD)
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 29.09 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.
درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 205.40 ريال سعودى، مقابل سعره أمس الأربعاء 209.50 ريال سعودى.
وتراجعت أسعار الذهب العالمى اليوم، إذ فرض ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1716.86 دولار للأوقية، وتراجعت أسعار المعدن لأدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الاثنين، لكن انخفاض عوائد الخزانة أوقد شرارة انتعاش وضع الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بواقع واحد بالمئة.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
بنحو 205.40 ريال بما يعادل 54.76$
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب عيار 22بنحو 188.28 ريال بما يعادل 50.20$
سعر الذهب عيار 21بنحو 179.73 ريال بما يعادل 47.92$
سعر الذهب عيار 18بنحو 154.05 ريال بما يعادل 41.07$
سعر الذهب عيار 14بنحو 119.82 ريال بما يعادل 31.94$
سعر الذهب عيار 12بنحو 102.70 ريال بما يعادل 27.38$
سعر أوقية الذهببنحو 6,388 ريال بما يعادل 1,703$
سعر جنيه الذهببنحو 1,438 ريال بما يعادل 383.34$
سعر كيلو الذهببنحو 205,397 ريال بما يعادل 54,762$
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