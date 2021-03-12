اليوم السابع
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أسعار الذهب والعملات فى السعودية 12-3-2021

الجمعة، 12 مارس 2021 03:08 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية 12-3-2021 ذهب
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 12-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل انخفاضا ليسجل 1 يورو 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو، وأما عن سعر الذهب السعودى فشهد انخفاضا اليوم بأسعاره واليكم التفاصيل :
 
وتكبدت العملات العالمية المخاطر خسائر، لتمحو مكاسب حققتها فى الآونة الأخيرة، وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر مؤشرا للسيولة في الشهية للمخاطرة، 0.5 % إلى 0.77457 مقابل الدولار الأمريكي.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  29.09 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 
 
وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 205.40 ريال سعودى، مقابل سعره أمس الأربعاء 209.50 ريال سعودى.
 
وتراجعت أسعار الذهب العالمى اليوم، إذ فرض ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.
 
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1716.86 دولار للأوقية، وتراجعت أسعار المعدن لأدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الاثنين، لكن انخفاض عوائد الخزانة أوقد شرارة انتعاش وضع الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بواقع واحد بالمئة.
 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24

بنحو  205.40 ريال  بما يعادل  54.76$

سعر الذهب عيار 22

بنحو  188.28 ريال  بما يعادل  50.20$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 179.73 ريال  بما يعادل  47.92$

سعر الذهب عيار 18

بنحو  154.05 ريال  بما يعادل  41.07$

سعر الذهب عيار 14

بنحو  119.82 ريال  بما يعادل  31.94$

سعر الذهب عيار 12

بنحو  102.70 ريال بما يعادل  27.38$

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,388 ريال بما يعادل  1,703$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,438 ريال بما يعادل 383.34$

سعر كيلو الذهب

بنحو 205,397 ريال  بما يعادل 54,762$  

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

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