83 مشروعا بـ13 قرية على مرحلتين بمركزى إدفو وكوم أمبو‎ ضمن "حياة كريمة".. صور

أسوان - صلاح المسن

عرضت لجنة حياة كريمة على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقريراً بنتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لقرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر والتى تبعد بنحو 150 كم جنوب مدينة أسوان، حيث تم تفقد ومتابعة الأعمال الجارية بهذه القرى والتى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" والتى يتم تنفيذها داخل 13 قرية بالمرحلتين الأولى والثانية.

شمل التقرير إنشاء وحدة التأمين الصحى الشامل بمدخل قرية كلابشة ومقرر إنهائها إبريل القادم، بجانب إنشاء 3 غرف لموالدات الكهرباء بقرى كلابشة وميناء جرف حسين والقرية الحجرية، فيما تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بنسبة 100 % بقرى كلابشة وبشاير الخير.

كما جارى تركيب الوصلات المنزلية بكلابشة وبشاير الخير، فيما جارى العمل فى رفع كفاءة وتطوير مدرستى كلابشة وبشاير الخير الابتدائية، هذا بينما تم نهو الأعمال برصيف ميناء جرف حسين.

ومن جانبه ، أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة لتنفيذ العديد من الأعمال بالقطاعات المختلفة الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى داخل قرى العون الغذائى والتى تأتى ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة بأجمالى 30 مشروع داخل 11 قرية، فيما جارى العمل فى تنفيذ 53 مشروع داخل قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو بالمرحلة الثانية، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مبادرة "التصالح حياه" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجاً من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة، موضحاً بأنه فى الوقت نفسه تم بدء مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى والتى تضم 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى داخل مركزى كوم أمبو وإدفو حيث تشمل رفع كفاءة و إدخال شبكات البنية التحتية و مستوى الخدمات ، فضلاً عن مشروعات التمكين الإقتصادى لخلق فرص عمل جديدة للشباب الأسوانى .



قرى العون الغذائى