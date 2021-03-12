6 مشاهد من نزهة الموت بالوادى الجديد.. تفاصيل غرق 8 تلاميذ فى بركة صرف

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

ليلة حزينة يعيشها أهالى محافظة الوادى الجديد، بعد أن فقدت مدينة الخارجة ثلاثة أطفال فى عمر الزهور راحوا ضحية نزهة بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث خرج 8 أطفال تربطهم صلة صداقة قوية من أجل قضاء أوقات جميلة فى الزراعات المتاخمة لمدينة الخارجة وأثناء تجولهم شاهدوا قاربا صغيرا على جانب بركة الصرف الزراعى، وقرروا أن يستخدموه فى التنزه فحدثت الكارثة.

المشهد الأول

صباح يوم الخميس الحياة تسير بصورة طبيعية حتى عصر اليوم وفى منطقة الخارجة 2 الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، حيث تتواجد بركة صرف زراعى تصب فيها كل مياه الصرف الواردة من المصارف الصغيرة وقنوات الرى لتتجمع فى البركة التى تمتد على مساحة 8 أفدنة ويجرى تعميقها من وقت لأخر بمعرفة إدارة الصرف الزراعى بالمحافظة، وتم تجهيزها لإنتاج الاسماك لصالح عدد من الصيادين.



البحث عن المفقودين ليلا

المشهد الثانى

فى الساعات الأخيرة من يوم الخميس خرج عدد من الأطفال فى سن الخامسة عشر لقضاء وقت للتنزه فى مناطق زراعية، وهى المتنفس الأمثل لأهالى المحافظة بسبب عدم وجود ملاهى كبيرة أو حدائق تناسب تلك الفئات العمرية، فقرر التلاميذ التوجه نحو منطقة بركة المياه وكان أمنية أغلبهم هو ركوب مركب فى البركة اعتقادا منهم أن البحيرة ضحلة وبالفعل استقل الثمانية تلاميذ المركب دفعة واحدة.





رجال الانقاذ النهرى

المشهد الثالث

وفقا لرواية مصدر أمنى بالمحافظة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن المركب الصغير كان متواجدا على ضفة البركة بغرض الصيد من وقت لأخر لدى بعض الصيادين الذين يمتهنون الصيد فى برك الصرف الزراعى، حيث استقل الأطفال هذا المركب وقاموا بتحريكه نحو المياه بحذر ولكن مع تكدسهم فى حين أن المركب لا يستطيع السير فى المياه بتلك الحمولة فبختل توازنهم وسقطوا تباعا.





اثناء استخراج احد الجثامين

المشهد الرابع

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط 8 أطفال من على مركب صغير في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة، وجرى استدعاء فرق الإنقاذ النهرى، على الفور جرى إنقاذ 5 منهم بينما لقى مصرع 3 أطفال وجرى إستخراج جثة "محمد مصطفى سعيد " 15 سنة ونقلها لمستشفى الخارجة العام وبعد ساعات من البحث أسفرت الجهود عن استخراج الجثة الثانية للطفل يوسف ناصر يوسف معوض، 15 سنة.





جهود فرق الانقاذ فى البركة

المشهد الخامس

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالى المحافظة واكتست مواقع التواصل الاجتماعى بمنشورات التعزية والترحم على الأطفال المتوفين، فيما استكمل رجال الإنقاذ النهرى جهودهم من أجل البحث عن الجثة الثالثة للطفل سليمان عمرو الشاذلي، وسط ترقب وحزن شديد على هذا الحادث المأساوى، حيث انتشرت فرق الإنقاذ بصورة متتابعة دون توقف يسابقون الزمن من أجل انتشال جثمان الطفل الغريق وسط ظلمة الليل ويتحركون على أضواء المصابيح، فيما انتشر الغواصون للبحث فى أعماق البركة التى تنتشر على مساحة 8 أفدنة وبعمق يترواح من 6 إلى 8 أمتار، حتى جرى العثور على الجثة فى قبل فجر اليوم الجمعة.





فرق الانقاذ تواصل البحث

المشهد السادس

نعى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ببالغ الحزن والأسي ضحايا حادث الغرق الذي راح ضحيته ثلاثة أطفال بالمرحلة الإعدادية بمدينة الخارجة، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقرر المحافظ إحالة الواقعة للنيابة العامة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسئولية الجنائية، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا، وناشد المحافظ المواطنين الحفاظ على أطفالهم القصر والتوعيه بعدم تعريض حياتهم للخطر.