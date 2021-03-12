اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مارس 2021 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل و رئيس العربية للتصنيع يبحثان الموقف التنفيذى لمشروعات السكك الحديدية

الجمعة، 12 مارس 2021 11:49 ص
وزير النقل و رئيس العربية للتصنيع يبحثان الموقف التنفيذى لمشروعات السكك الحديدية الفريق مهندس كامل الوزير والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل مع الفريق عبد المنعم التراس ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع  لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها  وبحث التعاون في عدد من المشروعات المستقبلية في مجال الوحدات المتحركة  حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بتعميق وتوطين  التصنيع المحلي في مجالات النقل المختلفة . 
 
وخلال  الإجتماع  تم مناقشة موقف التطوير  الشامل لعدد 200 عربة درجة ثالثة سكة حديد حيث تم الانتهاء من عدد 109 عربة حيث أكد الوزير ، على ضرورة  الانتهاء من تطوير باقي العربات خاصة وان العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل لتكون كافة عربات ركاب السكك الحديدية قبل نهاية هذا العام عربات جديدة  وأخرى تم تطويرها وتجديدها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية 
 
ثم تطرقت المباحثات الى التعاون في تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع جديدة  تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بضرورة أحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال الوحدات المتحركة لنقل البضائع لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك التعاون في تصنيع وتوريد 200 عربة نوم جديدة لتشغيلها على خط القاهرة أسوان لدعم القطاع السياحي.
 
وزير النقل و رئيس العربية للتصنيع (1)
وزير النقل و رئيس العربية للتصنيع 

وزير النقل و رئيس العربية للتصنيع (2)
 
وزير النقل و رئيس العربية للتصنيع (3)
 
وزير النقل و رئيس العربية للتصنيع (4)

وزارة النقل

الهيئة العربية للتصنيع

عربات السكه الحديد

السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة