اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى وأمين عام الأمم المتحدة يناقشان التحقيق فى "جرائم تيجراى"

الجمعة، 12 مارس 2021 11:47 م
وزير الخارجية الأمريكى وأمين عام الأمم المتحدة يناقشان التحقيق فى "جرائم تيجراى" أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ناقش خلال اتصال هاتفى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضرورة إجراء تحقيق دولى فى انتهاكات حقوق الإنسان فى إقليم تيجراى الإثيوبي.

 

وأضافت أن بلينكن دعا خلال الاتصال الذى تم أمس الخميس أيضا إلى "تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة فى حل الأزمة الإنسانية وإنهاء الفظائع واستعادة السلام فى إثيوبيا".

 

وقالت الأمم المتحدة مطلع الأسبوع إن قوات أجنبية تنشط فى إقليم تيجراى بشمال إثيوبيا وهناك تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن ارتكاب فظائع بالإقليم، بخلاف قوات الجيش الإثيوبي

 


بلينكن

جوتيريش

انتهاكات حقوق الإنسان

إقليم تيجراي الإثيوبى

اثيوبيا

العنف في اثيوبيا

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