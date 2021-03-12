وزير الخارجية الأمريكى وأمين عام الأمم المتحدة يناقشان التحقيق فى "جرائم تيجراى"

واشنطن (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ناقش خلال اتصال هاتفى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضرورة إجراء تحقيق دولى فى انتهاكات حقوق الإنسان فى إقليم تيجراى الإثيوبي.

وأضافت أن بلينكن دعا خلال الاتصال الذى تم أمس الخميس أيضا إلى "تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة فى حل الأزمة الإنسانية وإنهاء الفظائع واستعادة السلام فى إثيوبيا".

وقالت الأمم المتحدة مطلع الأسبوع إن قوات أجنبية تنشط فى إقليم تيجراى بشمال إثيوبيا وهناك تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن ارتكاب فظائع بالإقليم، بخلاف قوات الجيش الإثيوبي