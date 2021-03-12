وزيرة الدولة للهجرة: نسعى لتطوير صناعة التمور بـ"الواحات" وتصدير منتجاتها

ماجد تمراز

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها خلال جولتها في الواحات البحرية اليوم، اصطحبت العديد من السيدات وممثلين من وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة، والتقت بعدد من "عُمد" الواحات البحرية، وتعرفت على احتياج الواحات البحرية للمصريين بالخارج لتحسين إنتاجية التمور، فضلا عن إمكانية استثمار المصريين بالخارج لتطوير صناعة التمور بالواحات.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع الذي يذاع على قناة dmc: "نسعى لإيجاد المصنعين والمتخصصين في الصناعات الغذائية، لمعرفة أهالينا في الواحات البحرية كيفية زيادة الإنتاجية والترويج للتصدير بالخارج، خاصة وأن التمور في الواحات رائعة، لذلك يجب معرفة كيفية زيادة جودة التغليف حتى يتم تصديره بالخارج".

وتابعت: "كل مصنع نتفقده، يصر على أن نتذوق منتجه الخاص، وحرصنا على الجلوس معهم على الأرض، وهما كرماء وكانوا لا يجلسون معنا على الأكل، حتى يتأكد أن الضيوف جلسوا وأكلوا، بعدها يجلس هو بعد أن ينتهي الضيف من طعامه".

وقالت: "رأينا على أرض الواقع وعرفنا الاحتياجات التي تحتاجها الواحات البحرية من أجل تطوير صناعة التمور، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والصناعة، ودعوت أصحاب الصناعات إلى الحضور مرة أخرى للبدء في العمل على تطوير تلك الصناعة، الناس مُرحبة بتطوير تلك الصناعة ويرغبون أن تكون منتجات الواحات في أعلى مستوياتها خاصة مع حلول شهر رمضان، وأعتقد أنها فرصة ذهبية للتركيز في هذه الصناعات المهمة".