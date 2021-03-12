هيئة موانئ البحر الأحمر تغلق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الجمعة، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التى بلغت 30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الجمعة، انخفاضا آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.



وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد، باردا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.