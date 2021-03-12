اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مارس 2021 10:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميشيل أوباما تستعيد ذكريات مشاركتها فريق فتيات الكشافة فى البيت الأبيض..صور

الجمعة، 12 مارس 2021 09:30 م
ميشيل أوباما تستعيد ذكريات مشاركتها فريق فتيات الكشافة فى البيت الأبيض..صور السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعادت السيدة الأمريكية السابقة ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، مشاركتها أنشطة فريق فتيات الكشافة سواء في زراعة الخضروات في البيت الأبيض أو التخييم، فى إطار دعمها لبرنامج فتيات الكشافة  Me Becoming، والذى يهدف إلى مشاركة القصص والحكايات لهن فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. 

ميشيل أوباما
ميشيل أوباما

ونشرت ميشيل أوباما، عبر حسابها بموقع فيس بوك، صورا من مشاركتها خلال الفترة التي كانت فيها السيدة الأمريكية الأولى، وعلقت قائلة :"خلال الفترة التي أمضيتها كسيدة أولى أحببت تمامًا العمل مع فتيات الكشافة بدءًا من زراعة الخضروات في حديقة البيت الأبيض وحتى التخييم في الحديقة الجنوبية".

ميشيل أوباما خلال التخييم أمام البيت الأبيض
ميشيل أوباما خلال التخييم أمام البيت الأبيض

وأضافت:"رأيت بنفسي كل ما يفعلونه لرفع شبابنا وإعدادهم ليكونوا قوة إيجابية في هذا العالم ولهذا السبب أنا متحمسة للغاية لأن فتيات الكشافة سيطلقون برنامج Becoming Me لتمكين القراء الشباب من مشاركة رحلاتهم الخاصة وإطلاق العنان للقوة الفريدة والعميقة التي تكمن في كل قصة من قصصهم".

فريق فتيات الكشافة أمام البيت الأبيض
فريق فتيات الكشافة أمام البيت الأبيض

وتابعت: “هذا جزء كبير من السبب في أنني قمت بعمل نسخة للقراء الشباب في المقام الأول ولا أطيق الانتظار حتى أسمع من فتيات الكشافة في جميع أنحاء البلاد ممن يقرؤون ويتعلمون ويكبرون معي".

زراعة فى حديقة البيت الأبيض الخلفية
زراعة فى حديقة البيت الأبيض الخلفية

يشار إلى أنه من المقرر أن يدرج اسم السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما في القاعة الوطنية لمشاهير النساء مع ثماني نساء أخريات منهن سيدة الأعمال إندرا نويي وميا هام أيقونة كرة القدم وكاثرين جونسون عالمة الرياضيات في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والتي توفيت في العام الماضي.

 
 

 


ميشيل أوباما

السيدة الأمريكية الأولى

أمريكا

الكشافة

فتيات الكشافة

فريق فتيات الكشافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة