ميشيل أوباما تستعيد ذكريات مشاركتها فريق فتيات الكشافة فى البيت الأبيض..صور

كتب هيثم سلامة

استعادت السيدة الأمريكية السابقة ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، مشاركتها أنشطة فريق فتيات الكشافة سواء في زراعة الخضروات في البيت الأبيض أو التخييم، فى إطار دعمها لبرنامج فتيات الكشافة Me Becoming، والذى يهدف إلى مشاركة القصص والحكايات لهن فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.



ميشيل أوباما

ونشرت ميشيل أوباما، عبر حسابها بموقع فيس بوك، صورا من مشاركتها خلال الفترة التي كانت فيها السيدة الأمريكية الأولى، وعلقت قائلة :"خلال الفترة التي أمضيتها كسيدة أولى أحببت تمامًا العمل مع فتيات الكشافة بدءًا من زراعة الخضروات في حديقة البيت الأبيض وحتى التخييم في الحديقة الجنوبية".



ميشيل أوباما خلال التخييم أمام البيت الأبيض

وأضافت:"رأيت بنفسي كل ما يفعلونه لرفع شبابنا وإعدادهم ليكونوا قوة إيجابية في هذا العالم ولهذا السبب أنا متحمسة للغاية لأن فتيات الكشافة سيطلقون برنامج Becoming Me لتمكين القراء الشباب من مشاركة رحلاتهم الخاصة وإطلاق العنان للقوة الفريدة والعميقة التي تكمن في كل قصة من قصصهم".



فريق فتيات الكشافة أمام البيت الأبيض

وتابعت: “هذا جزء كبير من السبب في أنني قمت بعمل نسخة للقراء الشباب في المقام الأول ولا أطيق الانتظار حتى أسمع من فتيات الكشافة في جميع أنحاء البلاد ممن يقرؤون ويتعلمون ويكبرون معي".



زراعة فى حديقة البيت الأبيض الخلفية

يشار إلى أنه من المقرر أن يدرج اسم السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما في القاعة الوطنية لمشاهير النساء مع ثماني نساء أخريات منهن سيدة الأعمال إندرا نويي وميا هام أيقونة كرة القدم وكاثرين جونسون عالمة الرياضيات في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والتي توفيت في العام الماضي.