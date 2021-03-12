موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 12-3-2021

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 12-3-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان قرار مؤسسة فيتش بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، تراجع ملحوظ بقيمة 6 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب 758 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب اليوم إلى 1704 دولار مقابل 1724 دولار أمس.

المؤسسات الدولية تجدد ثقتها فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة كورونا أكدت الحكومة، أن قرار مؤسسة فيتش بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى. أكدت الحكومة، أن قرار مؤسسة فيتش بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.

وقالت وزارة المالية، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن تقرير مؤسسة "فيتش" أوضح أن استمرار قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر جاء مدعومًا برصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية إضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصرى الذى أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.



أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام شهدت أسعار شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجع ملحوظ بقيمة 6 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب 758 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب اليوم إلى 1704 دولار مقابل 1724 دولار أمس.

عيار 24 سجل 867 جنيها

عيار 21 سجل 758 جنيها

عيار 18 سجل 650 جنيها

الجنيه الذهب 6064 جنيها

أونصة الذهب 1704 دولارات

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70 بالبورصة بنسبة 1.24% خلال جلسات الأسبوع المنتهى تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 11261.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2212.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.77% مغلقًا عند مستوى 3223.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.89% مغلقًا عند مستوى 13781.59 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 1450.10 نقطة. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 11261.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2212.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.77% مغلقًا عند مستوى 3223.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.89% مغلقًا عند مستوى 13781.59 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 1450.10 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 385.9 مليار جنيه إلى 383.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 117.1 مليار جنيه إلى 116.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

اقتصادية قناة السويس: استقبال 66 سفينة بمينائى السخنة والأدبية خلال فبراير أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيانًا عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية لشهر فبراير2021، والذى شهد حركة تداول ملحوظة بمينائى السخنة والأدبية. أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيانًا عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية لشهر فبراير2021، والذى شهد حركة تداول ملحوظة بمينائى السخنة والأدبية.

وبحسب البيان، استقبلت ميناء الأدبية عدد 36 سفينة بضائع، وتداول نحو571761.01 طن تشمل 15 سفينة بضائع عامة، 8 سفن صب جاف، 9 سفن صب سائل، 3 سفن حاويات وواحد سفينة حيوانات حية.

واستقبل ميناء العين السخنة 30 سفينة، إذ سجل الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة و4 صب جاف و5 سفن صب سائل و19 سفينة حاويات بإجمالى حمولات 1193342.73طن.



الحكومة: نستهدف زيادة صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار عام 2040 كشفت الحكومة، عن خطة لزيادة صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة بـ1.6 مليار في الوقت الحالي، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية. كشفت الحكومة، عن خطة لزيادة صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة بـ1.6 مليار في الوقت الحالي، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.

وأكدت الحكومة، أن قطاع التعدين بدأ جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذى يجرى تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية فى قطاع التعدين وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعدينى وتشجيع المستثمرين فى ظل مناخ جاذب.