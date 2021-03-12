اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام

الجمعة، 12 مارس 2021 12:03 م
أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجع ملحوظ بقيمة 6 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب 758 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب اليوم إلى 1704 دولار مقابل 1724 دولار أمس.
 
 
عيار 24 سجل 867 جنيها
 
عيار 21 سجل 758 جنيها
 
عيار 18 سجل 650 جنيها
 
الجنيه الذهب 6064 جنيها
 
أونصة الذهب 1704 دولارات
 
كافة الأسعار المسجلة في السوق المصري، والمنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف إليها ما يسمي سعر المصنعية، والذي يختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف وفق نوع المشغول الذهبى فى مصر.
 
أسعار الذهب قد تشهد تغيرات لأكثر من مرة طوال التعاملات اليومية، طالما أن هناك تداول على الذهب في البورصات العالمية، وهنا في مصر سجل الذهب تغيرات لأكثر من مرة  بسبب الانخفاض المتكرر في سعر أونصة الذهب في البورصات.

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